Найди площадь и периметр закрашенной фигуры 8дм 2дм 7дм 4дм
Математика
Найди площадь и периметр закрашенной фигуры 8дм 2дм 7дм 4дм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Найдём периметр закрашенной фигуры. 8+2+7+4= 22 (дм) 2) Найдём площадь закрашенной фигуры. 8*2*7*4=448 (дм²) Ответ: P=22 дм; S=448 дм².
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