Найдите сумму (фото 1 задание) Пожалуйста!! Мне нужен не просто ответ, а решение!!!
Математика
Найдите сумму (фото 1 задание) Пожалуйста!! Мне нужен не просто ответ, а решение!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Покажи фото. Где оно? Так бы может помогла. Прости...
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