Выписать 10 трехсложных слов, разделяя их на части для переноса, и подчеркнуть слова , в которых количество частей для переноса не совпадает с количеством слогов

Русский язык
Выписать 10 трехсложных слов, разделяя их на части для переноса, и подчеркнуть слова , в которых количество частей для переноса не совпадает с количеством слогов
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Гидроэлектростанция гидродинамики-
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