Выписать 10 трехсложных слов, разделяя их на части для переноса, и подчеркнуть слова , в которых количество частей для переноса не совпадает с количеством слогов

Русский язык

Выписать 10 трехсложных слов, разделяя их на части для переноса, и подчеркнуть слова , в которых количество частей для переноса не совпадает с количеством слогов

Автор: Гость