Марс зручніше всього вивчати під час протистояння коли земля знаходиться між мар??ом та сонцем.визначте через який проміжок часу повторюються протистояння землі та марсу.марс здійснює один оберт навколо сонця за 687 демних діб ...

Физика
Марс зручніше всього вивчати під час протистояння коли земля знаходиться між мар??ом та сонцем.визначте через який проміжок часу повторюються протистояння землі та марсу.марс здійснює один оберт навколо сонця за 687 демних діб а земля за 365 діб
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Тз=365діб Тм=687діб S-? Проміжок часу між двома послідовними конфігураціями- сінодичний період S . Він пов*язан з періодами обертання такою формулою 1/S=1/Тз-1/Тм, проведемо математичні перетворення (загальний знаменник, додатковий  множник). Отримаємо: 1/S=Tм-Тз/(Тз*Тм) виразимо з формули шукану величину: S=Тз*Тм/(Тм-Тз) Підставимо S=365*687/(687-365)=707,7(діб)
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