Марс зручніше всього вивчати під час протистояння коли земля знаходиться між мар??ом та сонцем.визначте через який проміжок часу повторюються протистояння землі та марсу.марс здійснює один оберт навколо сонця за 687 демних діб ...

Физика

Марс зручніше всього вивчати під час протистояння коли земля знаходиться між мар??ом та сонцем.визначте через який проміжок часу повторюються протистояння землі та марсу.марс здійснює один оберт навколо сонця за 687 демних діб а земля за 365 діб

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