В чем сходство и в чем различие в изменении полных и кратких страдательных причас??ий?
Русский язык
В чем сходство и в чем различие в изменении полных и кратких страдательных причас??ий?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Различие а форме,числе,и являются разными частями речи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Имеются 8пакетов колец. в одном из них имеются кольца массой 21гр каждая. а в осталь??ых по 20 гр каждое. одним взвешиванием на весах со стрелкой к...
Математика
Математика