В чем сходство и в чем различие в изменении полных и кратких страдательных причас??ий?

Русский язык
В чем сходство и в чем различие в изменении полных и кратких страдательных причас??ий?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Различие а форме,числе,и являются разными частями речи
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