Что общего у Политического и государственного режима?

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Политический режим – понятие и явление более общее и обьёмное, чем гос режим. Оно охватывает как методы и способы реализации гос. власти так и приёмы и средства осуществления властных притязаний негосударственных структур – политических и общественных организаций. Полит режим характеризуют такие элементы как система конкурирующих партий, способы голосования, структуры групп давления, способы и порядок формирования органов государственной власти, взаимодействие ветвей власти, их реальное соотношение. Виды полит режимов: демократический, переходный, недемократический Демократический – состояние политической жизни общества, при котором соблюдается демократическая конституция, реализуется принцип разделения властей. Свободное и равное участие граждан и их объединений в управлении государством. выборность представительных органов населением, соблюдение сроков их полномочий. Легализована деятельность оппозиционных партий, гарантия прав и свобод граж-дан. Доминируют убеждения, согласования, компромис. Переходный – временный порядок, имеющий либо демократическую либо авторитарную направленность. Недемократический – состояние полит жизни общества, при котором не реализуется принцип разделения властей, сужается влияние граждан и их объединений на управление государством, отсутствует либо становится формальной выборность, запрещается деятельность оппозиционных партий, политические репрессии, сужаются полит права граждан. Реальная власть сосредоточена в руках группы лиц или одного лица, не подконтрольных народу. Недемократич. явл. тоталитарный и авторитарный режим. Тоталитарный – в руках харизматического лидера сосредоточена неограниченная власть, установлена монополия госсобственности, господствует единая идеология, отсутствует гласность, преследуется оппозиция, человек лишён всех прав и свобод. Авторитарный - власть сосредоточена в руках одного лица или группы лиц, личность ограничена в политических правах, но имеет определённую автономию в экономических и иных неполитических сферах жизни. Государство не вмешивается в экономику, культуру. Государственный режим – это юр срез политического режима, его правовое оформление. Основой для классификации гос режимов служит принцип разделения властей и их реальное соотношение.