Что относется к групе водорасли
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Что относется к групе водорасли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мелкие свободноплавающие водоросли входят в состав планктона и, развиваясь в больших количествах, вызывают «цветение» (окрашивание) воды. Бентосные водоросли прикрепляются ко дну водоёма или к другим водорослям. Есть водоросли, внедряющиеся в раковины и известняк(сверлящие); встречаются (среди красных) и паразитические. Крупные морские водоросли, главным образом бурые, образуют нередко целыеподводные леса. Большинство водорослей обитает от поверхности вод.
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