Цветной лежит солома плоская прыгун спит молчат облака близкая смеется урок цыпк?? существительное прилагательное глагол
Русский язык
Цветной лежит солома плоская прыгун спит молчат облака близкая смеется урок цыпк?? существительное прилагательное глагол
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цветной прилагательное лежит глагол салома существительное плоская прил прыгун сущ спит глаг молчат глаг облака сущ близкая прил смеётся глаг урок сущ цыпки сущ
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