Вагон двигая сортировочные горки проходит 360 м. за 1,5мин. Определите скорость.
Физика
Вагон двигая сортировочные горки проходит 360 м. за 1,5мин. Определите скорость.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=360 м v=s/t t=1,5 мин=90 с v=360/90=4 м/с. __________ v-?
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