Вагон двигая сортировочные горки проходит 360 м. за 1,5мин. Определите скорость.

Физика
Вагон двигая сортировочные горки проходит 360 м. за 1,5мин. Определите скорость.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=360 м                              v=s/t t=1,5 мин=90 с                   v=360/90=4 м/с. __________ v-?
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