Что такое ткани вещества

Биология
Что такое ткани вещества
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ткань — система  клеток и  межклеточного вещества, объединённых общим происхождением, строением и выполняемыми функциями. Строение тканей живых организмов изучает наука  гистология. Совокупность различных и взаимодействующих тканей образуют  органы.
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