Помогите срочно !!!! 114,115,112

Химия
Помогите срочно !!!! 114,115,112
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
112. CuSO4- сульфат меди CaCl2-хлорид кальция Cu(NO3)2- нитрат меди Zn3(PO4)2-ортофосфат цинка
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