Повідомлення про малярійний плазмодій на українськом

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Повідомлення про малярійний плазмодій на українськом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Извините, как я поняла вы хотите что-то про малярийного плазмодия это биология и если вы разговариваете на украинском не ставте РУССКИЙ ЯЗЫК
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