Вынеси общий множeтель за скопки 27 p+9 g .26 m -15 n
Математика
Вынеси общий множeтель за скопки 27 p+9 g .26 m -15 n
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9(3p+g)....................
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