Первый тракторист может вспахать поле за 15 часов, а второй за 30 часов. За какое вр??мя они смогут вспахать поле работая вместе? напишите пожалуйста отдельно решение и условие.

Математика

Первый тракторист может вспахать поле за 15 часов, а второй за 30 часов. За какое вр??мя они смогут вспахать поле работая вместе? напишите пожалуйста отдельно решение и условие.

Автор: Гость