Первый тракторист может вспахать поле за 15 часов, а второй за 30 часов. За какое вр??мя они смогут вспахать поле работая вместе? напишите пожалуйста отдельно решение и условие.
Математика
Первый тракторист может вспахать поле за 15 часов, а второй за 30 часов. За какое вр??мя они смогут вспахать поле работая вместе? напишите пожалуйста отдельно решение и условие.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-й за 15 ч 2-й за 30 ч Вместе - ? 1 - все поле 1/15 часть поля вспашет за 1 час первый 1/30 часть поля вспашет за 1 час второй 1/15+1/30=2/30+1/30=3/30=1/10 часть поля вспашут за 1 час вдвоем 1:1/10=10 (часов) Ответ: вдвоем трактористы вспашут все поле за 10 часов
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