Даполните предложение подходящими по смыслу подлежащиими. Укажите чем они выражены. 1)без песен... тесен. 2).....написано пером ,того не вырубишь топором. 3)....одного не ждут. 4)...-знак согласия.

Русский язык

Даполните предложение подходящими по смыслу подлежащиими. Укажите чем они выражены. 1)без песен... тесен. 2).....написано пером ,того не вырубишь топором. 3)....одного не ждут. 4)...-знак согласия.

Автор: Гость