Даполните предложение подходящими по смыслу подлежащиими. Укажите чем они выражены. 1)без песен... тесен. 2).....написано пером ,того не вырубишь топором. 3)....одного не ждут. 4)...-знак согласия.
Русский язык
Даполните предложение подходящими по смыслу подлежащиими. Укажите чем они выражены. 1)без песен... тесен. 2).....написано пером ,того не вырубишь топором. 3)....одного не ждут. 4)...-знак согласия.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Без песен МИР тесен (подлежащее выражено существительным); 2) ЧТО написано пером, того не вырубишь топором (подлежащее выражено местоимением); 3) СЕМЕРО одного не ждут (подлежащее выражено числительным); 4) МОЛЧАНИЕ - знак согласия (подлежащее выражено существительным).
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