В таблице приведены результаты измерения скорости проходящих мимо наблюдателя в??гонов. Считая движение равноускоренным, определите скорость поезда в момент, когда с наблюдателем поравнялся вагон № 1. Нужно само решение

Физика

В таблице приведены результаты измерения скорости проходящих мимо наблюдателя в??гонов. Считая движение равноускоренным, определите скорость поезда в момент, когда с наблюдателем поравнялся вагон № 1. Нужно само решение

Автор: Гость