В таблице приведены результаты измерения скорости проходящих мимо наблюдателя в??гонов. Считая движение равноускоренным, определите скорость поезда в момент, когда с наблюдателем поравнялся вагон № 1. Нужно само решение
Физика
В таблице приведены результаты измерения скорости проходящих мимо наблюдателя в??гонов. Считая движение равноускоренным, определите скорость поезда в момент, когда с наблюдателем поравнялся вагон № 1. Нужно само решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо складывать скорости вагонов вот и все
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