В каком случае перечислены только слова,подчиняющиеся правилу правописания безу??арной гласной в корне слова? 1) зелень,прилежание,продолжать. 2) золото,переложение,прочитать. 3)болото,примирение,освятить.

Русский язык

В каком случае перечислены только слова,подчиняющиеся правилу правописания безу??арной гласной в корне слова? 1) зелень,прилежание,продолжать. 2) золото,переложение,прочитать. 3)болото,примирение,освятить.

Автор: Гость