В каком случае перечислены только слова,подчиняющиеся правилу правописания безу??арной гласной в корне слова? 1) зелень,прилежание,продолжать. 2) золото,переложение,прочитать. 3)болото,примирение,освятить.

Русский язык
В каком случае перечислены только слова,подчиняющиеся правилу правописания безу??арной гласной в корне слова? 1) зелень,прилежание,продолжать. 2) золото,переложение,прочитать. 3)болото,примирение,освятить.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) золото, переложение, прочитать-это я так думаю
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