С каким ускорением движется тело массой 4 килограмма под действием силы 10H

Физика
С каким ускорением движется тело массой 4 килограмма под действием силы 10H
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: F=10 Н m=4 кг a=? Решение: 2 закона Ньютона F=m*a   a=F/m  a=10/4=2,5 (м/с²) Ответ: a=2,5 м/с²
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