С каким ускорением движется тело массой 4 килограмма под действием силы 10H
Физика
С каким ускорением движется тело массой 4 килограмма под действием силы 10H
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: F=10 Н m=4 кг a=? Решение: 2 закона Ньютона F=m*a a=F/m a=10/4=2,5 (м/с²) Ответ: a=2,5 м/с²
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