Машина стоит левее мотоцикла мотоцикла стоит левее в велосипеда в каком порядке они стоят?
Математика
Машина стоит левее мотоцикла мотоцикла стоит левее в велосипеда в каком порядке они стоят?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Машина стоит справа мотоцикла, мотоцикл стоит справа велосипеда, первая машина второй мотоцикл третий велосипед!
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