(просьба сделать по быстрее) Морфологический разбор существительных в данном тек??те: я живу в тоске, меня мучит мысль, что я не герой, не открыватель. Способен ли я на подвиг? Не знаю. Способен ли на тяжелый труд, хватит ли у...

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(просьба сделать по быстрее) Морфологический разбор существительных в данном тек??те: я живу в тоске, меня мучит мысль, что я не герой, не открыватель. Способен ли я на подвиг? Не знаю. Способен ли на тяжелый труд, хватит ли у меня сил на совершение великих дел? Хуже всего то, что никто не понимает моей муки. Ничто не вечно в этом мире, даже горы. А жизнь не останавливается. Нет, никогда не останавливается жизнь, властно входит в твою душу, и все твои печали, совсем маленькие по сравнению с жизнью. Так прекрасно устроен мир.

Автор: Гость