(просьба сделать по быстрее) Морфологический разбор существительных в данном тек??те: я живу в тоске, меня мучит мысль, что я не герой, не открыватель. Способен ли я на подвиг? Не знаю. Способен ли на тяжелый труд, хватит ли у...

Русский язык
(просьба сделать по быстрее) Морфологический разбор существительных в данном тек??те: я живу в тоске, меня мучит мысль, что я не герой, не открыватель. Способен ли я на подвиг? Не знаю. Способен ли на тяжелый труд, хватит ли у меня сил на совершение великих дел? Хуже всего то, что никто не понимает моей муки. Ничто не вечно в этом мире, даже горы. А жизнь не останавливается. Нет, никогда не останавливается жизнь, властно входит в твою душу, и все твои печали, совсем маленькие по сравнению с жизнью. Так прекрасно устроен мир.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тоске имя существительное Нач форма тоска Постоянные признаки нариц. Неодушев. Женский род 1 склонение Непост приз. в единственном числе в дательном падеже
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На какой угол (в градусах) поворачивается минутная стрелка пока часовая проходит 2° ?
Ответить
Математика
НОК 21 и 1000 заранее спасибо
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста, мне завтра сдавать эссе по английскому языку!!!! Большая прос??ба напишите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Заранее спасибо. Н...
Ответить
Биология
Какие нуклеотиды образуют микромолекулу днк
Ответить
История
Помогите пж 15 баллов
Ответить