На какой угол (в градусах) поворачивается минутная стрелка пока часовая проходит 2° ?
Математика
На какой угол (в градусах) поворачивается минутная стрелка пока часовая проходит 2° ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Минутная стрелка проходит 1круг за 60минут, за это время часовая проходит от одной цифры до следующей, то есть 5 минутных делений 60:5=12 - в 12 раз скорость минутной стрелки больше 2град*12=24градуса - проходит минутная стрелка
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