Доберіть звуки,а потім з ними 5-10 слів,за допомогою яких можна описати в художньому стилі а)літній ранок; б)листопад;в)завірюху;г)весняний грім
Українська мова
Доберіть звуки,а потім з ними 5-10 слів,за допомогою яких можна описати в художньому стилі а)літній ранок; б)листопад;в)завірюху;г)весняний грім
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не знаю,як добирати звуки,але ось слова: а)погожий,сонячний,світлий. б)сильний,листяний,безбарвний. в)біла,беззупинна. г)несміливий,короткий,несильний.
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