В хозяйстве было 140 уток и гусей, причем гусей в 6 раз меньше,чем уток. Сколько было ??ток?

Математика

В хозяйстве было 140 уток и гусей, причем гусей в 6 раз меньше,чем уток. Сколько было ??ток?

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