В хозяйстве было 140 уток и гусей, причем гусей в 6 раз меньше,чем уток. Сколько было ??ток?
Математика
В хозяйстве было 140 уток и гусей, причем гусей в 6 раз меньше,чем уток. Сколько было ??ток?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гусей - х уток - 6х Получаем: 6х+х=140 7х=140 х=20 гусей 6*20=120 уток ответ:120 уток
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