Круглый торт разрезать с помощью 3 прямолинейных разрезов так, что на каждом кубке оказалась ровно одна розочки. сколько из натуральных чисел, меньших 7, могло быть количеством розочки на торте?

Математика

Круглый торт разрезать с помощью 3 прямолинейных разрезов так, что на каждом кубке оказалась ровно одна розочки. сколько из натуральных чисел, меньших 7, могло быть количеством розочки на торте?

Автор: Гость