Круглый торт разрезать с помощью 3 прямолинейных разрезов так, что на каждом кубке оказалась ровно одна розочки. сколько из натуральных чисел, меньших 7, могло быть количеством розочки на торте?
Математика
Круглый торт разрезать с помощью 3 прямолинейных разрезов так, что на каждом кубке оказалась ровно одна розочки. сколько из натуральных чисел, меньших 7, могло быть количеством розочки на торте?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 розочек могло быть на торте. здесь только один вариант
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