Сочинение на тему " Сила в знании, знания в книге".
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Сочинение на тему " Сила в знании, знания в книге".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждому человеку нужны знания в повседневной жизни. Знания – это не только формулы и правила, почерпнутые из толстых научных книг. Надо уметь читать, писать, считать. Надо знать, как приготовить обед и ухаживать за домом. Современного человека окружает много техники не только на производстве, но и в быту. Нужны знания, чтобы разобраться во всем многообразии окружающего мира.Есть такая пословица – «знания – сила». Знания до неузнаваемости изменили мир. Благодаря им у человека появились такие возможности, которых у него нет от природы. Например, знания позволили нам перемещаться на огромные расстояния, передвигать тяжелейшие предметы, переплывать океаны, летать по воздуху, побороть многие болезни.
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