Причины поражения Напалионовской армии

Гость: Гость:

Наполеон недооценил военный потенциал России. Кроме этого, много хлопот доставляло французам партизанское движение, а оно было достаточно сильным. Русские люди поднялись на борьбу не только с иностранными захватчиками, а ещё и с бесжалостными грабителями. Дело в том, что во время своих иностранных походов французская армия имела весьма скудные запасы продовольствия. Расчёт Наполеона был прост-еду всегда можно отобрать у мирных жителей. Но мирным жителям это, естественно, не нравилось. Отсюда- массовое возникновение партизанских отрядов. И наконец, когда Наполеон уже отступал, русская армия фланговыми ударами заставила его отступать по им же разграбленому пути. Деморализованные и голодные французские солдаты уже не то что воевать, они и ходить-то еле могли!