Какая функция у маленького ядра в туфельке????

Биология
Какая функция у маленького ядра в туфельке????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оно учавствует в половом размножение инфузории.
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