Укажите глагольные словосочетания намерение возвратиться беседовать с друзьями готовый бороться вспоминать о прошлом
Русский язык
Укажите глагольные словосочетания намерение возвратиться беседовать с друзьями готовый бороться вспоминать о прошлом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Беседовать с друзьями, готовый бороться, вспоминать о прошлом
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