Подобрать цитаты из романа "Отцы и дети"характеризующие Базарова
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Подобрать цитаты из романа "Отцы и дети"характеризующие Базарова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"...Приятель Аркаши, очень, по его словам, умный человек..." Мой дед землю пахал, – с надменною гордостию отвечал Базаров..." "...Человек я бедный, но милостыни еще до сих пор не принимал..." .Этот лекарский сын не только не робел, он даже отвечал отрывисто и неохотно, и в звуке его голоса было что то грубое, почти дерзкое..." ...я ведь плебей, homo novus – не из столбовых, не то, что моя благоверная..." (отец Базарова о себе)
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