На швейной фабрике сшили 3175 мужских костюмов женских костюмов на 275 меньше чем мужских мужских пальто сшили в 25 раз меньше чем мужских костюмов женских пальто столько сколько мужских костюмов вместе сколько пальто изготовле...
Математика
На швейной фабрике сшили 3175 мужских костюмов женских костюмов на 275 меньше чем мужских мужских пальто сшили в 25 раз меньше чем мужских костюмов женских пальто столько сколько мужских костюмов вместе сколько пальто изготовлен для мужских И сколько для женских
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3175-275=2900-женские костюмы 3175÷25=127-мужские пальто 3175+2900=6075-женские пальто Ответ:127 мужских пальто и 6075 женских пальто изготовили на фабрике.
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