На швейной фабрике сшили 3175 мужских костюмов женских костюмов на 275 меньше чем мужских мужских пальто сшили в 25 раз меньше чем мужских костюмов женских пальто столько сколько мужских костюмов вместе сколько пальто изготовле...

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На швейной фабрике сшили 3175 мужских костюмов женских костюмов на 275 меньше чем мужских мужских пальто сшили в 25 раз меньше чем мужских костюмов женских пальто столько сколько мужских костюмов вместе сколько пальто изготовлен для мужских И сколько для женских

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