ХЕЛП,помогите с работой
Информатика
ХЕЛП,помогите с работой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5 2)4 3)2 __________________
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитай.Выпиши родственные слова и разбери их по составу.По морю поавают корабли.Люлей,роботающих в море,называют моряками.В морских глубинах мног...
Қазақ тiлi
Пожалуйста , переведите на казахский язык: Русская народная традиции Летнее сол??це стояния. Летнее солнцестояния — самая короткая ночь в году, ...
Другие предметы
Английский язык
Order the words to make questions. 1)drink you coffee do? 2)your does brother work? 3)work you where do? 4)music she like what does? 5)news...