Пожалуйста , переведите на казахский язык: Русская народная традиции Летнее сол??це стояния. Летнее солнцестояния — самая короткая ночь в году, Вот день летнего солнцестояния русский народ олицетворял с праздником Ивана Купал...

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Пожалуйста , переведите на казахский язык: Русская народная традиции Летнее сол??це стояния. Летнее солнцестояния — самая короткая ночь в году, Вот день летнего солнцестояния русский народ олицетворял с праздником Ивана Купала. Теплыми вечерами распевались песни, а молодежь прыгала через костер. Это действие смешивало языческую и христианскую традицию.

Автор: Гость