Пожалуйста , переведите на казахский язык: Русская народная традиции Летнее сол??це стояния. Летнее солнцестояния — самая короткая ночь в году, Вот день летнего солнцестояния русский народ олицетворял с праздником Ивана Купал...
Қазақ тiлi
Пожалуйста , переведите на казахский язык: Русская народная традиции Летнее сол??це стояния. Летнее солнцестояния — самая короткая ночь в году, Вот день летнего солнцестояния русский народ олицетворял с праздником Ивана Купала. Теплыми вечерами распевались песни, а молодежь прыгала через костер. Это действие смешивало языческую и христианскую традицию.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Күн тоқырауы бұл орыс халқының дəстүрі. Күн тоқырауы - жылдағы бір күннің ең қысқа түні,сол күнді орыс халқы Иван Купалдың мерекесімен байланыстырады.Жылы түндері əндер айтылды,ал жастар оттан секірді. Бұл əрекет тілдік дəстүр мен христиандық дəстүрді араластырды
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