Нужно написать бесполое , а написали половое

Биология
Нужно написать бесполое , а написали половое
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бесполое размножение осуществляется при участии лишь одной родительской особи и происходит БЕЗ образовании гамет. Дочернее поколение у одних видов возникает из одной группы клеток материанского организма ,у других видов -в специализированных органах.
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