Нужно написать бесполое , а написали половое
Биология
Нужно написать бесполое , а написали половое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бесполое размножение осуществляется при участии лишь одной родительской особи и происходит БЕЗ образовании гамет. Дочернее поколение у одних видов возникает из одной группы клеток материанского организма ,у других видов -в специализированных органах.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
1. ознаки осені у рослинному світі та тваринному світі?? 2. які роботи виконують лю??и в осени на полі в саду, на городі?
Информатика