Известно, что график функции y = -4x + b проходит через точку A(3 ; -7). Найдите b.
Алгебра
Известно, что график функции y = -4x + b проходит через точку A(3 ; -7). Найдите b.
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