Some people believe that today's young people are healthier than their parents. Present arguments on both of this topic and finally tell you own opinion on this topic или Некоторые люди считают что сегодняшние молодые люди явля...
Окружающий мир
Some people believe that today's young people are healthier than their parents. Present arguments on both of this topic and finally tell you own opinion on this topic или Некоторые люди считают что сегодняшние молодые люди являются более здоровыми, чем их родители. Представить аргументы на обоих из этой темы и наконец сказать свое мнение по этой теме. Помогите пожалуйста, очень срочно нужно)))
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Гость:
Я думаю что дети которые сравнивается с родителями они мало знают только родители и взрослые их учат
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