Что означает португальское завоевание Африки, целью которого были поиски золота ?? верховьях Нила?

История
Что означает португальское завоевание Африки, целью которого были поиски золота ?? верховьях Нила?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это значит что португальцы колонизировали Африку в золото добыче в верху Нила (мне так кажется)
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