Что означает португальское завоевание Африки, целью которого были поиски золота ?? верховьях Нила?
История
Что означает португальское завоевание Африки, целью которого были поиски золота ?? верховьях Нила?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это значит что португальцы колонизировали Африку в золото добыче в верху Нила (мне так кажется)
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Памагите пажалуста срочно надо все сможете сможете сделать пажалуста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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