Что означает про запас запас кладёт
Русский язык
Что означает про запас запас кладёт
Ответ(ы):
Гость:
Запасенные (продукты, вещи) запасает, откладывает на будущее
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