Что означает слово вельможа
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Что означает слово вельможа
Ответ(ы) на вопрос:
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Вельможа-- слово, составленное из наречия вело, вельми, т. е. очень, и глагола мочь, следовательно, тот, кто много может, кто имеет большую силу в государстве и обществе, вообще, человек знатного рода или высокого сана.
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