Масса сушоных грибов состовляет 14% масса свежих.Сколько свежих грибов надо взять ??тобыпо лучилось 5,6 кг сушеных
Математика
Масса сушоных грибов состовляет 14% масса свежих.Сколько свежих грибов надо взять ??тобыпо лучилось 5,6 кг сушеных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составляем пропорцию: 5,6 кг - 14% х кг - 100% Получаем: 14x=560 x=560/14 x=40 Ответ: 40 кг
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