Что означает знак рядом с двойкой?
Геометрия
Что означает знак рядом с двойкой?
Ответ(ы):
Гость:
Этот знак обозначает альфа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина сада прямоугольной формы равна 8м.Чему равна ширина сада, если его площадь р??вна 120 м^? А)10м Б)12м В)15м
Русский язык
Русский язык
Запишите предложения вставляя на месте пропусков согласованные распространенны?? приложения. 1)Едва джек подрос нам потребовалась помощь кинолога...
Окружающий мир
Русский язык