Что означает знак рядом с двойкой?

Геометрия
Что означает знак рядом с двойкой?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Этот знак обозначает альфа                                                                                                                                                        
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