Что пишется слитно :что(бы), за(то),так(же),или то(же)
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Что пишется слитно :что(бы), за(то),так(же),или то(же)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы, Зато, Так же — отвечает на вопрос «какой?», часто идет вместе с «как». Также — аналог союза «и», словосочетания «к тому же». То же — отвечает на вопрос «какое?», часто идет вместе со «что». Тоже — аналог союза «и», состояния эквивалентности.
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