Обозначенное буквой а+2,7=27 10•b=3,1 6,1-c=0,61 d:0,01=10 1:x=4 y•0,9=0,09
Математика
Обозначенное буквой а+2,7=27 10•b=3,1 6,1-c=0,61 d:0,01=10 1:x=4 y•0,9=0,09
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А+2,7=27 а=27-2,7 а=24,3 10*в=3,1 в=3,1:10 в=0,31 6,1-с=0,61 с=6,1-0,61 с=5,49 d:0,01=10 d=10*0,01 d=0.1 1:х=4 х=1:4 х=0,25 у*0,9=0,09 у=0,09:0,9 у=0,1
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