Используя формулу(a-b)(a+b)=a2( а во второй)b2(б во второй) 28*31 67*73
Алгебра
Используя формулу(a-b)(a+b)=a2( а во второй)b2(б во второй) 28*31 67*73
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