Какие слова можно составить из букв я, д, у, ь, р
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Какие слова можно составить из букв я, д, у, ь, р
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1. Яма, яйцо, Ялта 2. Драма, дротик 3. Ураган, украсить 4. ?! 5. Ракета, рыба, рысь
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