Найди слова в которой нужно чтоб вставить две буквы Запиши их в два столбика в зав??симости от орфограммы слова в которой нужно ставить две бу квы и запиши их в два столбика

Английский язык

Найди слова в которой нужно чтоб вставить две буквы Запиши их в два столбика в зав??симости от орфограммы слова в которой нужно ставить две бу квы и запиши их в два столбика

Автор: Гость