Огородный участок, имеющий форму прямоугольника, одна сторона которого на 20м больше другой, требуется обнести изгородью. Определите длину изгороди, если известно, что площадь участка равна 8000м2.
Алгебра
Огородный участок, имеющий форму прямоугольника, одна сторона которого на 20м больше другой, требуется обнести изгородью. Определите длину изгороди, если известно, что площадь участка равна 8000м2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X,x+20 S=x.(x+20), 8000=xˇ2+20x, xˇ2+20x-8000=0,D=400+32000=32400 VD=V(32600)=180 x1=1/2(-20+180)=1/2.160=80 x2=1/2(-20-80)=-50 net rešeniem. 80,100 o=2(80+100)=2.180=360 o=360m -----------
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