Огородный участок, имеющий форму прямоугольника, одна сторона которого на 20м больше другой, требуется обнести изгородью. Определите длину изгороди, если известно, что площадь участка равна 8000м2.

Алгебра

Огородный участок, имеющий форму прямоугольника, одна сторона которого на 20м больше другой, требуется обнести изгородью. Определите длину изгороди, если известно, что площадь участка равна 8000м2.

Автор: Гость