Что (По мнению антропологов) в истории древнего человека около 60 000 лет назад определило появление и развитие у него музыкальных способностей?

История

Что (По мнению антропологов) в истории древнего человека около 60 000 лет назад определило появление и развитие у него музыкальных способностей?

Автор: Гость