Что (По мнению антропологов) в истории древнего человека около 60 000 лет назад определило появление и развитие у него музыкальных способностей?
История
Что (По мнению антропологов) в истории древнего человека около 60 000 лет назад определило появление и развитие у него музыкальных способностей?
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Гость:
Я думаю, что начала формироваться подъязычная кость, но сомневаюсь....
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