Что, по мнению Э. Дюркгейма, относится к социальным фактам: Выберите один ответ: артефакты верования книги плотность населения

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Основное внимание Дюркгейм уделял коллективному сознанию, его различным формам: религия, мораль, право. Ответ: верования Пример: верующие при рождении своем находят в готовом виде верования и обряды своей религии; если они существовали до него, то это значит, они существуют вне его.