Что помогло Елисею в поисках невесты в Сказке о мёртвой царевне и о семи богатырях,, А. С. Пушкина
Литература
Что помогло Елисею в поисках невесты в Сказке о мёртвой царевне и о семи богатырях,, А. С. Пушкина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помог ветер. он сказал где искать царевну. но еще помогло ему его упорство ,желание,любовь.
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