Что такое нуб????????????????

Математика
Что такое нуб????????????????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это Такой человек торый ничего не знает или не умеет играть!
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